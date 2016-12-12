ФАС завела новое дело в отношении Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила представительство Apple в России «Эппл рус» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ремонта продукции компании.
Поводом для этого послужило обращение одного из пользователей iPhone. Он пожаловался на то, что ему отказали в ремонте дисплея устройства и предложили заменить смартфон, доплатив за это 22 тысячи рублей, сообщают «Народные новости».
Если вина «Эппл рус» будет доказана, компании грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.
В настоящее время продолжается рассмотрение еще одного дела в отношении «Эппл рус» по подозрению в координации ценообразования на смартфоны предыдущего поколения.
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