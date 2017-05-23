В МО заведены сотни дел за розжиг костров
В Московской области возбуждены 378 административных дел в отношении граждан и юридических лиц за розжиг костров в неположенных местах.
По словам первого заместителя начальника регионального главка МЧС Алексея Павлова, подобная ситуация повторяется ежегодно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он также отметил, что пожароопасный период в области в нынешнем году начался на месяц раньше, хотя число пожаров пока меньше прошлогоднего показателя.
Собеседник издания добавил, что наблюдение за опасными участками в регионе ведется с беспилотников, самолетов и вертолетов.
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