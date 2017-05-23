В МО заведены сотни дел за розжиг костров

В Московской области возбуждены 378 административных дел в отношении граждан и юридических лиц за розжиг костров в неположенных местах.

По словам первого заместителя начальника регионального главка МЧС Алексея Павлова, подобная ситуация повторяется ежегодно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что пожароопасный период в области в нынешнем году начался на месяц раньше, хотя число пожаров пока меньше прошлогоднего показателя.

Собеседник издания добавил, что наблюдение за опасными участками в регионе ведется с беспилотников, самолетов и вертолетов.