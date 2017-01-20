В заваленном лавиной итальянском отеле обнаружили уже восьмерых выживших
В горном регионе Абруццо в Италии продолжаются спасательные работы в отеле Rigopiano, на который обрушилась снежная лавина.
Из оказавшегося под снегом здания удалось спасти уже восемь человек, в том числе двух малолетних детей, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RaiNews24.
Накануне из гостиницы извлекли тела троих погибших. Всего же в здании должны были находиться 34 человека.
Причиной схода лавины стала серия землетрясений в районе горного массива Гран-Сассо.
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