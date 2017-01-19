Из заваленного лавиной итальянского отеля извлекли тела уже четырех человек
Поисково-спасательному отряду удалось извлечь тела четырех человек из здания отеля Rigopiano di Farindola, оказавшегося под лавиной в итальянской области Абруццо.
По подтвержденной информации, в гостинице на момент удара стихии находилось 34 человека – 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rainews24.
Два человека были спасены в первые часы операции. Таким образом, пропавшими без вести на данный момент числятся 28 человек. Их судьба неизвестна, какая-либо связь с людьми, находящимися под огромным слоем снега, отсутствует.
Сход лавины произошел вечером 18 января. Из-за сложных метеорологических условий спасатели не могли пробраться к отелю в течение нескольких часов.
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