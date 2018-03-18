Зауральцы бьют рекорды по явке на выборах президента России

В Курганской области к 12.00 проголосовали более 211 тысяч избирателей. Явка в регионе составила 30,18%, что выше, чем на выборах президента в 2012 году.

Об этом агентству «URA.RU» сообщили в пресс-центре регионального избиркома. При этом данные территориальных избирательных комиссий Кургана показывают 21,79%.

На президентских выборах 2012 года к полудню проголосовали 27,1% зауральцев. При этом всего по итогам выборов на участки пришли 64,15% избирателей.

Напомним, что за пост главы государства борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).