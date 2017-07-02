Заур Дадаев: «Я не идиот совершать преступление прямо напротив Кремля»

Заур Дадаев, признанный виновным в убийстве политика Бориса Немцова, поделился мнением о приговоре с членом Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой.

Монолог осужденного размещен на сайте телеканала «Дождь». В нем Дадаев утверждает, что не совершал преступления. Он пожаловался, что в Лефортово его доставили избитым, били током и пытали. Дадаев убежден, что присяжных, вынесших обвинительный вердикт, попросту «продавили».

Дадаев заявил: «Я не виновный, если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, признательные показания дал под пытками».

Осужденный признался, что много молится в тюрьме и соблюдает пост. О своих планах после освобождения Дадаев не говорит: «Чем буду заниматься через 25 лет, я не думал».

29 июня в Московском окружном военном суде был вынесен вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова, которого застрелили 27 февраля 2015 года. Заура Дадаева следствие считает киллером: он шесть раз выстрелил в спину политика, когда тот шел по Большому Москворецкому мосту.

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