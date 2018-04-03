Зацепинг за поездатинг объявлен в России вне закона

Транспортная прокуратура РФ добивается блокировки сразу 14 сайтов, посвященных такому явлению как зацепинг.

Отмечается, что на 14 интернет-сайтах размещена обучающая информация о методах и способах передвижения на непредназначенных для проезда частях железнодорожного транспорта, что впоследствии может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме, отмечает ТАСС.

Проезд снаружи поездов (также используются термины «трейнсерфинг», «езда вдоль поверхности», «трейнхоппинг» («трейнхоп»), «запрыгивание на поезд» или «зацепинг» — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.

Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа) либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава.

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