Зацеперы проехались на крыше поезда в столичной подземке
Молодые люди залезли на крышу поезда метро в Москве и проехали одну остановку. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел вечером 23 апреля на станции Таганская. По словам очевидца, зацеперы проехали до станции Комсомольская.
Нарушителям удалось выжить, однако к месту происшествия уже подоспели стражи порядка. Один из экстремалов при виде полицейских бросился бежать.
Видео экстремальной поездки молодых людей в столичной подземке опубликовал телеканал «РЕН ТВ».
Последний случай гибели зацепера в Москве зафиксирован в мае 2014 года. На станции Люблино 17-летний парень прыгнул с козырька платформы на вагон и получил удар током, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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