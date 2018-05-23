Застройщикам «закрутят гайки» на полгода позднее

Совет Федеации предложил отсрочить до 2019 года вступление в силу новых правил для строительных компаний.

Глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов внес на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. По его мнению, застройщики еще не готовы к введению новых ограничений.

Сенатор добавил, что строительные компании стали возрождать схемы привлечения средств, которые не могут выступать гарантиями для дольщиков. Кроме того, банки не готовы страховать риски ни застройщиков, ни дольщиков, отметил Кутепов.

Ранее сообщалось, что новые правила для строительных компаний должны вступить в силу уже с июля. Они запрещают застройщикам браться за возведение следующего объекта, не закончив предыдущий, привлекать займы, кроме целевого кредита на проект и другие ограничения. Ряд экспертов считают, что нововведения негативно отразятся на ситуации со строительством жилья и могут привести к его подорожанию, пишет «Парламентская газета».