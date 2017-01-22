Застреливший девушку из автомата кубанец явился с повинной
20 января на Кубани была застрелена девушка из автомата Калашникова. Преступник явился в полицию с повинной.
27-летний молодой человек явился в правоохранительный органы с признанием. Следователи доставляют его на допрос. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
По предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве. Ранее следователи Краснодарского края сообщили, что подозреваемых двое. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает РГ.
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