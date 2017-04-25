В США застрелена гражданка России
В американском штате Орегон застрелена 27-летня россиянка, приехавшая в США около двух месяцев назад.
Тело погибшей было обнаружено на пустынной дороге в округе Бентон. По словам старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско, россиянка была убита выстрелом в затылок, как при казни, сообщает АР.
По сведениям агентства, погибшую звали Анна Репкина. Она проживала в городе Корваллис, куда приехала из Москвы. В ее убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув.
По данным властей, Репкина состояла с ним в отношениях, причем, была частью «любовного треугольника». Предполагается, что другая женщина поставила Ультиматум Харгроуву, потребовав от него окончательного выбора между ней и Репкиной. Он предпочел разрешить проблему путем убийства. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства убийства.
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