В США застрелена дочь чемпиона мира по легкой атлетике Тайсона Гэя
В США убита Тринити Гэй, 15-летняя дочь чемпиона мира по бегу Тайсона Гэя. Убийство произошло в Лексингтоне (штат Кентукки).
Как сообщается, Грэй пострадала во время перестрелки в ресторане. Неизвестные стреляли из двух автомобилей, которые скрылись с места происшествия.
RT напоминает, что в мае в США был убит защитник баскетбольного клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Брайс Дижан-Джонс.
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