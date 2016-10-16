В США застрелена дочь чемпиона мира по легкой атлетике Тайсона Гэя

В США убита Тринити Гэй, 15-летняя дочь чемпиона мира по бегу Тайсона Гэя. Убийство произошло в Лексингтоне (штат Кентукки).

Как сообщается, Грэй пострадала во время перестрелки в ресторане. Неизвестные стреляли из двух автомобилей, которые скрылись с места происшествия.

RT напоминает, что в мае в США был убит защитник баскетбольного клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Брайс Дижан-Джонс.