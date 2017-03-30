ФАС заставит сотовых операторов отменить роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет расследование в отношении сотовых операторов при оказании услуг в роуминге, заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, ФАС будет в пределах своей компетенции давать предложения по дальнейшему снижению тарифов связи на услуги в национальном роуминге при полной отмене внутрисетевого роуминга.

Замглавы ведомства пояснил, что в связи с этим в ближайшее время операторам будет направлена детальная информация по вопросам их межоператорского взаимодействия и мерам по снижению стоимости связи в роуминге.

«Перемещаясь по России, вы не должны испытывать неудобства и получать услуги связи, существенно отличающиеся от тех, что вы получаете в своем домашнем регионе», - подчеркнул Голомолзин.

Для урегулирования вопроса с роумингом операторы должны были направить друг другу оферты о снижении тарифов на услуги по взаиморасчетам.

Такие оферты уже были направлены, часть из них уже была принята. Это позволило снизить тарифы в межоператорских взаиморасчетах, сообщает ТАСС.

По словам Голомолзина, часть операторов уже пообещали ФАС, что дальнейшее снижение тарифов связи произойдет в ближайший месяц или в ближайшие два месяца.

Первыми, кто направил предложения о снижении тарифов межоператорских взаиморасчетов, были операторы из Крыма.

Ранее ФАС заявляла о том, что если операторы будут недостаточно активно предпринимать шаги для снижения стоимости национального роуминга и отмены внутрисетевого, то ведомство может принять принудительные меры.