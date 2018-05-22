Заснувшему в парке москвичу пробили ступни степлером

Неизвестные вонзили в ноги нетрезвому мужчине, уснувшему на скамейке в одном из московских парков, скобы из строительного степлера.

Уточняется, что инцидент произошел в сквере, расположенном в Южном Медведкове на северо-востоке столицы.

По словам 58-летнего пострадавшего, будучи в нетрезвом состоянии он решил прилечь на лавочку, чтобы поспать, однако предварительно снял обувь. Проснулся он уже со скобами на ступнях.

Заявление мужчина писать отказался, но правоохранительные органы все равно начали проверку всех обстоятельств случившегося, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».