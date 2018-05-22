Заснувшему в парке москвичу пробили ступни степлером
Неизвестные вонзили в ноги нетрезвому мужчине, уснувшему на скамейке в одном из московских парков, скобы из строительного степлера.
Уточняется, что инцидент произошел в сквере, расположенном в Южном Медведкове на северо-востоке столицы.
По словам 58-летнего пострадавшего, будучи в нетрезвом состоянии он решил прилечь на лавочку, чтобы поспать, однако предварительно снял обувь. Проснулся он уже со скобами на ступнях.
Заявление мужчина писать отказался, но правоохранительные органы все равно начали проверку всех обстоятельств случившегося, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Сыр из Бразилии «застрял» в аэропорту «Домодедово»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии