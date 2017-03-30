Заскучавшего на пенсии 100-летнего американца на один день вернули на работу
Американцу Биллу Хансену в день 100-столетия сделали необычный подарок – пригласили на один день поработать в компанию на прежнюю должность.
Хансен вышел на пенсию три года назад и за это время основательно соскучился по своему прежнем рабочему месту, на котором провел более трех десятков лет. По его словам, он терпеть не может сидеть без дела.
Бывший начальник Хансена предоставил ему возможность ненадолго вернуться к прежней работе. Он составил ему список дел на день, а сотрудники фирмы приготовили для пенсионера поздравления и торт. Один день в компании Хансен отработал за символическую плату в один доллар, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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