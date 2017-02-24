На заседание украинского парламента принесли плюшевого Ждуна

В Верховной Раде появилась мягкая игрушка, изображающая популярный интернет-мем под названием Ждун. Об этом сообщил внефракционный депутат Борислав Береза.

На своей странице в Facebook парламентарий написал, что Почекун (от украинского «чекать» - «ждать»), как и большинство жителей страны, ждет, когда депутаты соберутся и приступят к работе. Береза отметил, что в пятницу в сессионном зале Рады зарегистрировались более 300 парламентариев, но фактически присутствуют не более 150 человек.

В интервью телеканалу «112 Украина» Береза сказал, что Ждун ожидает качественных положительных изменений. В частности, изменения тарифов и появления «нормальных губернаторов». По словам депутата, у Ждуна немало терпения и времени, чего нельзя сказать об Украине.