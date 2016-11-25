Заседание суда по делу Майдана перенесено на 28 ноября

Из-за невозможности доставить в Святошинский районный суд Киева бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о событиях февраля 2014 года на Майдане, принято решение о переносе суда на 28 ноября.

Тогда же бывший президент Украины Виктор Янукович ответит на вопросы в режиме видеосвязи из суда в Ростове-на-Дону.

- Суд принял решение отложить данное судебное заседание на 13:00 по киевскому времени 28 ноября или 14:00 по московскому времени 28 ноября, - цитирует судью ТАСС.