На заседание Совета женщин в Саудовской Аравии не пригласили женщин

В Саудовской Аравии состоялось заседание Совета по правам женщин, на котором присутствовали только мужчины. \

В ходе заседания, которое провел принц Фейсал бин Мишал бин Сауди, мужчины обсудили перспективы расширения свобод для женщин страны.

По словам принца, работа совета направлена на расширение прав и свобод женщин в соответствии с исламским правом. При этом он назвал женщин сестрами мужчин.

Сауди также отметил, что среди мусульманок множество талантливых женщин в самых разных областях.

Совет по правам женщин возглавляет сестра принца – принцесса Абир бинт Салман. Во время президиума она находилась в соседнем помещении и общалась с мужчинами по видеосвязи, сообщает «Федерал пресс».