На заседание Совета женщин в Саудовской Аравии не пригласили женщин
В Саудовской Аравии состоялось заседание Совета по правам женщин, на котором присутствовали только мужчины. \
В ходе заседания, которое провел принц Фейсал бин Мишал бин Сауди, мужчины обсудили перспективы расширения свобод для женщин страны.
По словам принца, работа совета направлена на расширение прав и свобод женщин в соответствии с исламским правом. При этом он назвал женщин сестрами мужчин.
Сауди также отметил, что среди мусульманок множество талантливых женщин в самых разных областях.
Совет по правам женщин возглавляет сестра принца – принцесса Абир бинт Салман. Во время президиума она находилась в соседнем помещении и общалась с мужчинами по видеосвязи, сообщает «Федерал пресс».
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