Заседание британского парламента прервала стрельба
Заседание в парламенте Великобритании прервано из-за стрельбы, произошедшей неподалеку от здания. Здание оцеплено, выходы из него закрыты.
По сведениям местных СМИ, стрельба произошла на Вестминстерском мосту. По различным данным, пострадали от двух до десяти человек. В их числе полицейский, получивший ножевое ранение. Человек, который напал на него, застрелен, передает «Интерфакс».
На месте происшествия находится полиция и медики. Территория блокирована вооруженными силовиками. Обстоятельства происшествия выясняются.
Следующая новость Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии