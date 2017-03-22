Заседание британского парламента прервала стрельба

Заседание в парламенте Великобритании прервано из-за стрельбы, произошедшей неподалеку от здания. Здание оцеплено, выходы из него закрыты.

По сведениям местных СМИ, стрельба произошла на Вестминстерском мосту. По различным данным, пострадали от двух до десяти человек. В их числе полицейский, получивший ножевое ранение. Человек, который напал на него, застрелен, передает «Интерфакс».

На месте происшествия находится полиция и медики. Территория блокирована вооруженными силовиками. Обстоятельства происшествия выясняются.

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