Для защиты русского языка в Латвии не хватило подписей
Сейм Латвии посчитал недостаточным количество подписей в защиту билингвального образования в стране, заявил автор сбора подписей за отмену школьной реформы Денис Бартецкий.
По его словам, активисты собрали 11319 подписей в поддержку обучения на русском языке из десяти тысяч необходимых, однако их все равно оказалось мало.
«Количества подписей за сохранение билингвального образования не хватило. Неликвидных подписей оказалось очень много. Небольшой, но, полагаю, решаемый нежданчик», — написал Бартецкий на своей странице в Facebook.
Ранее министр образования Латвии Карлис Шадурскис сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Россия увеличила импорт сыра на 16 процентов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии