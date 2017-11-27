Для защиты русского языка в Латвии не хватило подписей

Сейм Латвии посчитал недостаточным количество подписей в защиту билингвального образования в стране, заявил автор сбора подписей за отмену школьной реформы Денис Бартецкий.

По его словам, активисты собрали 11319 подписей в поддержку обучения на русском языке из десяти тысяч необходимых, однако их все равно оказалось мало.

«Количества подписей за сохранение билингвального образования не хватило. Неликвидных подписей оказалось очень много. Небольшой, но, полагаю, решаемый нежданчик», — написал Бартецкий на своей странице в Facebook.

Ранее министр образования Латвии Карлис Шадурскис сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, сообщает «РИА Новости».