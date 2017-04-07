Защитника французско-российских отношений засыпали мукой в Страсбурге
Французского политика-республиканца Франсуа Фийона, баллотирующегося в президенты, обсыпали мукой перед его выступлением в Страсбурге.
Подбежавший неизвестный высыпал на него муку из пакета с криком «Лоббист!», передает РБК.
Политическая кампания Фийона связана со скандалом вокруг его супруги, которую он устроил на работу своим помощником в парламенте. Это очень не понравилось избирателям и его конкурентам.
Фийон начал свое выступление, прокомментировав этот инцидент:
«Как вы заметили, я стал мишенью с отчаянной безжалостностью. Они пытаются препятствовать мне, используя даже самые жалкие аргументы. Надеюсь, что хоть мука французская».
На днях Франсуа Фийон рассказал общественности, что собирается наладить дружеские отношения с Россией и в случае своей победы на президентских выборах, обещает отменить все санкции.
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