Защитник Надежды Савченко лишен статуса адвоката
Марк Фейгин, который в разное время представлял в суде интересы участниц группы Pussy Riot и Надежды Савченко, а сейчас защищает обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко, лишен адвокатского статуса.
Соответствующее решение было принято Московской городской коллегией адвокатов. Основанием для этого послужили неподобающие высказывания Фейгина в адрес коллеги и ее доверителя, а также представителя СМИ.
Коллегия также запретила Фейгину в течение года сдавать экзамен на статус адвоката, сообщает ТАСС.
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