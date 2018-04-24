Защитник Надежды Савченко лишен статуса адвоката

Марк Фейгин, который в разное время представлял в суде интересы участниц группы Pussy Riot и Надежды Савченко, а сейчас защищает обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко, лишен адвокатского статуса.

Соответствующее решение было принято Московской городской коллегией адвокатов. Основанием для этого послужили неподобающие высказывания Фейгина в адрес коллеги и ее доверителя, а также представителя СМИ.

Коллегия также запретила Фейгину в течение года сдавать экзамен на статус адвоката, сообщает ТАСС.