Защите Навального отказали в отводе прокурора

Ленинский суд Кирова отказал защите Алексея Навального в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора по «делу Кировлеса».

Суд счел, что основания для отвода представителям гособвинения отсутствуют, передает «Интерфакс».

Ранее ВС России отменил приговор Навальному и Офицерову, которые были осуждены на пять лет и четыре года лишения свободы соответственно по обвинению в хищении средств «Кировлеса». Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Защита Навального выступает против участия в данном процессе представителей прокуратуры Сергея Богданова и Евгения Черемисинова, поскольку они участвовали в предыдущем рассмотрении дела.