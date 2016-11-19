Защита Януковича настаивает на его очной ставке с Порошенко

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича в очередной раз предложила провести его очную ставку с действующим руководством страны по делу о событиях в Киеве 2013-2014 годов.

По мнению адвоката Януковича Виталия Сердюка, очная ставка может быть проведена в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что ходатайство об очной ставке было направлено в Генпрокуратуру Украины еще в августе, но тогда ведомство ответило отказом. По словам Сердюка, одной из причин отказа было отсутствие показаний Порошенко и других высокопоставленных лиц.

После допроса действующего президента Украины и других чиновников, препятствий для проведения очной ставки нет, считает адвокат. Он также заявил о готовности к ней своего подзащитного, передает РИА «Новости».