Защита Улюкаева заявила об отсутствии доказательств получения министром взятки
Адвокат министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев утверждает, что в материалах дела против его подзащитного отсутствуют доказательства получения им взятки.
- Мы находимся в начале большого пути, внимательно ознакомившись с протоколом, мы не нашли доказательств получения Улюкаевым взятки, - цитирует ТАСС заявление Гриднева в суде.
Правозащитник также возразил против предложения Следственного комитета РФ заключить Улюкаева под домашний арест, поскольку достаточной мерой пресечения защита считает подписку о невыезде.
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