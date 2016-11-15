Защита Улюкаева заявила об отсутствии доказательств получения министром взятки

Адвокат министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев утверждает, что в материалах дела против его подзащитного отсутствуют доказательства получения им взятки.

- Мы находимся в начале большого пути, внимательно ознакомившись с протоколом, мы не нашли доказательств получения Улюкаевым взятки, - цитирует ТАСС заявление Гриднева в суде.

Правозащитник также возразил против предложения Следственного комитета РФ заключить Улюкаева под домашний арест, поскольку достаточной мерой пресечения защита считает подписку о невыезде.