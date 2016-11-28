Защита Улюкаева попросила суд разрешить ему общаться со СМИ
Защита экс-министра Алексея Улюкаева попросила Мосгорсуд разрешить ему общаться со СМИ для выражения своей позиции по делу.
Если по мнению суда, это может помешать производству по делу, то защита просит разрешить Улюкаеву хотя бы одно интервью по телефону с одним из СМИ, пояснил адвокат бывшего главы МЭР Тимофей Гриднев.
Кроме того, в случае оставления в силе меры пресечения в виде домашнего ареста, защита попросила разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки дважды в день, сообщает «Интерфакс». Их необходимость адвокаты объяснили состоянием здоровья экс-министра. При этом было добавлено, что он нуждается в посещении врача.
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