Защита Улюкаева обжаловала продление ему ареста
Защита экс-главы МЭР Алексея Улюкаева обжаловала решение о продлении ему срока домашнего ареста.
«Мы подали жалобу на решение Басманного суда», - цитирует «Интерфакс» заявление адвоката Ларисы Каштановой.
Ранее стало известно, что суд оставил Улюкаева под арестом до 15 апреля. Срок следствия по его делу продлен до середины мая.
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