Защита Улюкаева обжаловала домашний арест экс-министра

Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, обжаловал решение суда о заключении под домашний арест, сообщил адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

По его словам, сегодня была подана апелляционная жалоба на постановление Басманного суда о домашнем аресте Алексея Улюкаева.

Гриднев уточнил, что защита просит Мосгорсуд избрать в отношении Улюкаева более мягкую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы Басманный суд назначит дату рассмотрения жалобы на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08 процента акций «Башнефти». 15 ноября президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

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