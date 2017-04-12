Защита обвиняемого в беспорядках педагога обжаловала его арест
Защита преподавателя математики МФЮА Дмитрия Богатова подала жалобу на его арест. Об этом сообщил адвокат педагога Владимир Лебедев.
Он отметил, что политическая обстановка в стране, на которую ссылался суд, принимая решение об аресте Богатова, не может являться основанием для избрания самой суровой меры пресечения, сообщает РИА «Новости».
Богатов отправлен Пресненским судом Москвы под арест до 8 июня. Он обвиняется в призывах к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ) и осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ).
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