Защита обвиняемого в беспорядках педагога обжаловала его арест

Защита преподавателя математики МФЮА Дмитрия Богатова подала жалобу на его арест. Об этом сообщил адвокат педагога Владимир Лебедев.

Он отметил, что политическая обстановка в стране, на которую ссылался суд, принимая решение об аресте Богатова, не может являться основанием для избрания самой суровой меры пресечения, сообщает РИА «Новости».

Богатов отправлен Пресненским судом Москвы под арест до 8 июня. Он обвиняется в призывах к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ) и осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ).