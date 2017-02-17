Защита Навального обжаловала приговор по делу «Кировлеса»

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор Ленинского суда Кирова, по которому он осужден на пять лет условно за хищение средств компании «Кировлес», сообщила адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, в жалобе оспаривается законность вынесенного судом решения и содержится просьба об отмене приговора и оправдании осужденных.

Экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров получил четыре года колонии условно. Кроме того, оба фигуранта дела были оштрафованы на 500 тысяч рублей каждый.

Навальный обещал обжаловать приговор, лишающий его возможности участия в выборах президента РФ, в комитете министров Совета Европы, Конституционном суде России и Кировском областном суде.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор Навальному по делу «Кировлеса», приговорив его к пяти годам условно и штрафу, сообщает ТАСС.