Защита лидера «Шалтай-Болтая» подготовила апелляцию

Защита главы хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, приговоренного к двум годам колонии, готовится обжаловать вердикт.

«Завтра мы подадим апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуда, так как мера наказания не соответствует совершенному преступлению», - сообщил «Интерфаксу» адвокат Аникеева Хазрет Бижоев. Он добавил, что защита может оспаривать только суровость приговора, но не квалификацию действий хакера, поскольку его дело рассматривалось в особом порядке.

Согласно материалам дела, Аникеев в 2013-2016 годах вместе с подельниками через интернет получил нелегальный доступ к информации, которая охраняется законом. Эти данные злоумышленники копировали, а затем выставляли на продажу. Аникеев пошел на сделку со следствием и его дело было выделено в отдельное производство.