Защита экс-главы Марий Эл подала апелляцию на его арест
Защита бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова подала жалобу на его арест по делу о коррупции.
Жалоба, поданная адвокатом Вяткиной, зарегистрирована в Басманном суде Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Решение суда об аресте Маркелова было вынесено 14 апреля. Срок действия меры пресечения – до 12 июня. Экс-глава республики обвиняется в получении взятки на сумму свыше 235 миллионов рублей.
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