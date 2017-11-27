Защита Джако добилась отсрочки его экстрадиции в РФ
Адвокаты криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации 60 убийств, сумели убедить власти Австрии отсрочить его экстрадицию в Россию.
Защита Джако предоставила в Высший земельный суд Вены справку о том, что он страдает аэрофобией. Кроме того, адвокаты уверены, что Гагиеву не будут обеспечены российском СИЗО безопасность и достойные условия содержания. Юристы также пригрозили обратиться в Европейский суд по правам человека.
В СКР считают, что Джако всеми силами пытается избежать экстрадиции, понимая, что в РФ ему грозит пожизненный срок. В ведомстве выразили надежду на то, что в скором времени Австрия все же выполнит свое обещание по его выдаче, сообщает Ura.ru со ссылкой на СМИ.
Следующая новость Пьяный командир ВСУ заставил подчиненных идти в атаку
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии