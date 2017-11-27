Защита Джако добилась отсрочки его экстрадиции в РФ

Адвокаты криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации 60 убийств, сумели убедить власти Австрии отсрочить его экстрадицию в Россию.

Защита Джако предоставила в Высший земельный суд Вены справку о том, что он страдает аэрофобией. Кроме того, адвокаты уверены, что Гагиеву не будут обеспечены российском СИЗО безопасность и достойные условия содержания. Юристы также пригрозили обратиться в Европейский суд по правам человека.

В СКР считают, что Джако всеми силами пытается избежать экстрадиции, понимая, что в РФ ему грозит пожизненный срок. В ведомстве выразили надежду на то, что в скором времени Австрия все же выполнит свое обещание по его выдаче, сообщает Ura.ru со ссылкой на СМИ.