Защита Дениса Вороненкова обжаловала его заочный арест
Защита бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова обжаловала вынесенное Басманным судом Москвы решение о его заочном аресте.
Адвокат экс-парламентария Андрей Гривцов рассказала РИА «Новости», что его Вороненков, в свою очередь, направил в СКР ходатайство о прекращении федерального и международного розыска.
По словам депутата, следствие прекрасно осведомлено о том, что он находится в Киеве. Вороненко также отметил, что готов дать показания по делу о мошенничестве, в котором его подозревают, но при условии выезда представителей СКР на Украину.
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