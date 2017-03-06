Защита Дениса Вороненкова обжаловала его заочный арест

Защита бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова обжаловала вынесенное Басманным судом Москвы решение о его заочном аресте.

Адвокат экс-парламентария Андрей Гривцов рассказала РИА «Новости», что его Вороненков, в свою очередь, направил в СКР ходатайство о прекращении федерального и международного розыска.

По словам депутата, следствие прекрасно осведомлено о том, что он находится в Киеве. Вороненко также отметил, что готов дать показания по делу о мошенничестве, в котором его подозревают, но при условии выезда представителей СКР на Украину.