Защита Дадина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ
Защита Ильдара Дадина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на незаконное содержание в колонии.
Адвокат Ксения Костромина рассказала РИА «Новости», что аналогичная жалоба будет подана в подмосковный Железнодорожный суд. Кроме того, Дадин намерен подавать иски о реабилитации и компенсации вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. Размер компенсации, которую собирается истребовать ее клиент юрист не уточнила.
Костромина также сообщила, что Дадин планирует заниматься правозащитной деятельностью.
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