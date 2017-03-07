Защита Дадина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ

Защита Ильдара Дадина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на незаконное содержание в колонии.

Адвокат Ксения Костромина рассказала РИА «Новости», что аналогичная жалоба будет подана в подмосковный Железнодорожный суд. Кроме того, Дадин намерен подавать иски о реабилитации и компенсации вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. Размер компенсации, которую собирается истребовать ее клиент юрист не уточнила.

Костромина также сообщила, что Дадин планирует заниматься правозащитной деятельностью.

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Теги:
Места: Россия
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