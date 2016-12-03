Защита Бута подаст жалобу в Верховный суд США

Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, намерена обратиться в Верховный суд страны с апелляцией о пересмотре дела.

Сам Бут в успехе сомневается, считая, что шансы на положительное решение суда минимальны. «Надежды какой-то на легальное урегулирование в принципе уже нет», - цитирует РИА «Новости» его интервью телеканалу «Россия 24». Бизнесмен полагает, что единственная надежда – на политическое решение проблемы при переговорах с новой администрацией.

Он также рассказал, что в настоящее время условия его содержания в тюрьме несколько улучшились. В частности, Бут получил право на телефонные переговоры, просмотр телевизора и занятия спортом.

Некоторое время назад Апелляционный суд в Нью-Йорке отказался пересматривать дело Бута, мотивируя это тем, что защита якобы не представила никаких новых доказательств его невиновности.