Защита Бута подала апелляцию в ВС США

Защита россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы, подала апелляцию в американский Верховный суд.

Адвокат Бута Алексей Тарасов пояснил «Интерфаксу», что обычно ВС США рассматривает только один процент всех поступающих в него дел. В основном это дела, которые имеют влияние на общенациональную практику.

По словам юриста, в американском правосудии уже были прецеденты, когда обвиняемых по аналогичным делам оправдывали. Он также отметил, что у ВС США есть все основания для отмены приговора Буту, поскольку обвинения в отношении россиянина были сфабрикованы и основаны на недостоверных доказательствах.

Адвокат добавил, что в апелляции был сделан акцент на последствиях дела Бута для российско-американского сотрудничества в правовой сфере.

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Теги:
Места: Россия, США
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