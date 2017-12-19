Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор
Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала апелляцию на приговор Замоскворецкого суда Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката Дареджан Квеидзе, представляющей интересы Алексея Улюкаева», - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.
Ранее суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии и крупному штрафу за взятку в два миллиона долларов. В настоящее время Улюкаев пребывает в СИЗО «Матросская тишина». Правозащитница Людмила Алексеева утверждает, что бывший глава МЭР осужден несправедливо. Она охарактеризовала его как честного человека, напоминает «Собеседник».
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