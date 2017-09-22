В «Зарядье» открыли лекторий

В столичном парке «Зарядье» начинает работу научно-познавательный лекторий. Первая лекция состоится 22 сентября и будет бесплатной.

Зрительный зал рассчитан на 60 человек. Лекции посетителям будут читать ученые, медики, архитекторы, искусствоведы, социологи. Кроме того, в лектории будут проводиться мастер-классы по ландшафтному дизайну, медицине и другим отраслям.

В правительстве Москвы отметили, что мероприятия в лектории будут проводиться на регулярной основе. В частности, до конца месяца запланированы четыре занятия, передает «ТВ Центр».

Парк «Зарядье» открылся для посещения 11 сентября. Ранее сообщалось, что за короткий срок его работы посетители испортили около трети зеленого покрова.