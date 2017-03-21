Зарплаты врачей вырастут в два раза в 2018 году
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила журналистам, что в 2018 году будут полностью выполнены указы президента РФ по повышению заработной платы работникам медицины.
- Зарплаты растут. В 2018 году будут выполнены полностью указы президента, когда мы выйдем на 200 процентов для врачей и 100 процентов для среднего медицинского персонала, - цитирует Скворцову ТАСС.
По словам министра, увеличение зарплат обеспечивается за счет средств системы обязательного медицинского страхования.
- Того увеличения, которое есть, достаточно, чтобы без каких-то дополнительных мер заработные платы увеличивать, - сказала Скворцова, подчеркнув, что какого-либо сокращения персонала медучреждений не запланировано.
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