Зарплаты на Украине оказались самыми низкими в Европе

Эксперты из Украины составили список самых бедных стран Европы и признали свою страну лидером антирейтинга.

Главным критерием специалистов стал уровень зарплат. Оказалось, что доходы украинцев после выплаты налогов составляют 190 евро в месяц. Второе место заняла Молдова (216 евро), а третье – Азербайджан (232 евро).

В десятку самых бедных стран попали также Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан, Албания, Македония и Сербия, передает «РИА Новости». Самый высокий уровень средней заработной платы в Швейцарии: он составил 4421 евро, чуть меньше в Исландии и Норвегии – 3440 и 3405 евро.

Россия оказалась в середине рейтинга: средний уровень дохода в стране достигает 474 евро в месяц.