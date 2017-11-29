На зарплаты в сфере культуры выделили более 200 млн рублей
Правительство России выделило 208,4 миллиона рублей на повышение зарплат работникам государственных учреждений культуры.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт кабмина.
Средства выделяются с целью достижения запланированных правительством показателей по зарплатам в культурной сфере в 2017 году.
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