На зарплаты в сфере культуры выделили более 200 млн рублей

Правительство России выделило 208,4 миллиона рублей на повышение зарплат работникам государственных учреждений культуры.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт кабмина.

Средства выделяются с целью достижения запланированных правительством показателей по зарплатам в культурной сфере в 2017 году.