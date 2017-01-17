Зарплаты руководителей ПФР, ФОМС, и ФСС привязали к зарплатам работников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении зависимости заработной платы руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования от среднего оклада работников данных учреждений, следует из документа, опубликованного на официальном ресурсе правовой информации.

Как отмечается в материале, указ вступил в силу 1 января 2017 года.

Подобным образом, заработные платы глав трех фондов определяются непосредственно «с учетом предельного уровня соотношения их среднестатистической месячной зарплаты и среднестатистической месячной заработной платы сотрудников этих фондов, указанного правительством Российской Федерации».

Максимальный уровень соотношения заработных плат сотрудников и глав ПФР, ФОМС, и ФССС ранее был установлен в кратности 1 к 10, сообщает интернет-издание Oane.ws.