Зарплата врачей до конца года составит 66 тысяч рублей
До конца текущего года зарплата врачей будет повышена до 66 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
По ее словам, Минздраву удалось достичь всех целей, поставленных в минувшем году, за исключением заработной платы младшего медицинского персонала.
Глава Минздрава также отметила, что зарплата среднего медицинского персонала составит 33 тысячи рублей, а младшего — 30 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
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