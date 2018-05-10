Зарплата учителей в Москве составит 110 тысяч рублей

Столичные учителя в этом году будут в среднем зарабатывать 110 тысяч рублей в месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, к 2025 году размер заработной платы учителей должен составить 130 тысяч рублей, однако уже в 2018 году эта цифра достигла 110 тысяч рублей.

Проект стратегии развития столичного образования разрабатывается по инициативе Собянина директорами школ с февраля текущего года. В нем должны быть отражены моменты по улучшению образования школьников и повышению профессионализма учителей, сообщает «РИА Новости».