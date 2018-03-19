Зарплата россиян увеличилась на 7 процентов
Заработная плата россиян по итогам 2017 года увеличилась в среднем на 7 процентов, или на 2,4 тысячи рублей, говорится в проекте итогового доклада о результатах деятельности Минтруда.
Как отмечает газета «Известия», номинальная начисленная зарплата увеличилась до 39,1 тысячи рублей на одного работника в месяц.
Просроченная задолженность перед сотрудниками сократилась на 9 процентов, или на 239 миллионов рублей.
По данным Росстата, больше всех зарабатывают финансисты и страховщики, сообщает «Федерал пресс».
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