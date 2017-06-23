Зарегистрировать брак станет еще проще

Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий электронную подачу документов о регистрации брака, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно проекту закона, предлагается исключить требование о представлении скан-копий документов, подтверждающих личность и расторжение предыдущих браков, с подачей заявления о регистрации брака через портал Госуслуг.

Сведения, которые содержатся в заявлении, правительство предлагает проверять в момент личной явки для регистрации брака и предъявления оригиналов документов.

Ранее Совет Федерации предложил разрешить выездную регистрацию брака в России, сообщает агентство Nation news.