Зарегистрировать брак станет еще проще
Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий электронную подачу документов о регистрации брака, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Согласно проекту закона, предлагается исключить требование о представлении скан-копий документов, подтверждающих личность и расторжение предыдущих браков, с подачей заявления о регистрации брака через портал Госуслуг.
Сведения, которые содержатся в заявлении, правительство предлагает проверять в момент личной явки для регистрации брака и предъявления оригиналов документов.
Ранее Совет Федерации предложил разрешить выездную регистрацию брака в России, сообщает агентство Nation news.
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