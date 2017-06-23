Зарегистрировать брак станет еще проще

Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий электронную подачу документов о регистрации брака, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно проекту закона, предлагается исключить требование о представлении скан-копий документов, подтверждающих личность и расторжение предыдущих браков, с подачей заявления о регистрации брака через портал Госуслуг.

Сведения, которые содержатся в заявлении, правительство предлагает проверять в момент личной явки для регистрации брака и предъявления оригиналов документов.

Ранее Совет Федерации предложил разрешить выездную регистрацию брака в России, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Дума, Правительство
Следующая новость Главреда издания Strana.ua подозревают в вымогательстве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО