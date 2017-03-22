В МО заработала «горячая линия» по качеству продуктов
В Подмосковье запустили «горячую линию», которая будет информировать население о качестве продуктов питания.
Обратившиеся в службу граждане смогут получить консультации по выбору продуктов, сведения о предъявляемых к ним требованиям и узнать об основах рационального питания.
Кроме того, специалисты «горячей линии» помогут составить и подать жалобу на попавшийся в магазине некачественный продукт, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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