НТВ запустит три новых телеканала

Руководство телекомпании НТВ приняло решение запустить три тематических канала, сообщает «Коммерсант».

В сетке вещания появятся «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал».

- Для НТВ это способ монетизации библиотеки, накопившейся почти за 20 лет вещания, а также новых телепроектов, - сказал руководитель дирекции тематических каналов и платного ТВ телекомпании Игорь Золотаревский.

Он отметил, что некоторые телепроекты будут выходить на них сразу после эфира на главном НТВ.

Скорее всего, «НТВ Сериал» будет входить в премиальные пакеты кабельных операторов.

На «НТВ Право» можно будет увидеть судебные шоу, а «НТВ Стиль» покажет программы о ремонте, путешествиях и кулинарии.