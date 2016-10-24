НТВ запустит три новых телеканала
Руководство телекомпании НТВ приняло решение запустить три тематических канала, сообщает «Коммерсант».
В сетке вещания появятся «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал».
- Для НТВ это способ монетизации библиотеки, накопившейся почти за 20 лет вещания, а также новых телепроектов, - сказал руководитель дирекции тематических каналов и платного ТВ телекомпании Игорь Золотаревский.
Он отметил, что некоторые телепроекты будут выходить на них сразу после эфира на главном НТВ.
Скорее всего, «НТВ Сериал» будет входить в премиальные пакеты кабельных операторов.
На «НТВ Право» можно будет увидеть судебные шоу, а «НТВ Стиль» покажет программы о ремонте, путешествиях и кулинарии.
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