США запустили на орбиту военный спутник связи
В США с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Delta IV, которая доставит на орбиту спутник широкополосной связи WGS-8, предназначенный для военных нужд.
Аппарат будет обеспечивать высокоскоростную передачу защищенных сигналов и информации центрального командования военным корабля, подводным лодкам и наземным войскам, сообщает РИА «Новости».
Это восьмой по счету спутник WGS, отправленный на орбиту. Всего планируется запустить 10 аппаратов, которые заменят действующую систему связи DSCS.
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