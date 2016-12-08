США запустили на орбиту военный спутник связи

В США с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Delta IV, которая доставит на орбиту спутник широкополосной связи WGS-8, предназначенный для военных нужд.

Аппарат будет обеспечивать высокоскоростную передачу защищенных сигналов и информации центрального командования военным корабля, подводным лодкам и наземным войскам, сообщает РИА «Новости».

Это восьмой по счету спутник WGS, отправленный на орбиту. Всего планируется запустить 10 аппаратов, которые заменят действующую систему связи DSCS.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: космос
Следующая новость Самолеты коалиции США нанесли удар по госпиталю в Мосуле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО