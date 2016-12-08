США запустили на орбиту военный спутник связи

В США с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Delta IV, которая доставит на орбиту спутник широкополосной связи WGS-8, предназначенный для военных нужд.

Аппарат будет обеспечивать высокоскоростную передачу защищенных сигналов и информации центрального командования военным корабля, подводным лодкам и наземным войскам, сообщает РИА «Новости».

Это восьмой по счету спутник WGS, отправленный на орбиту. Всего планируется запустить 10 аппаратов, которые заменят действующую систему связи DSCS.